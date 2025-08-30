MOONY मूल्य (MOONY)
--
--
+15.28%
+15.28%
MOONY (MOONY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOONY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOONY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00151023 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOONY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +15.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MOONY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 69.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOONY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999942881.218983 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.02K है.
आज के दिन के दौरान, MOONY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MOONY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MOONY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MOONY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+1.42%
|60 दिन
|$ 0
|+18.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion
