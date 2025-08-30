MoonsDust मूल्य (MOOND)
MoonsDust (MOOND) रियल-टाइम प्राइस $0.00238912 है. पिछले 24 घंटों में, MOOND ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOOND की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.568842 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00109452 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOOND में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MoonsDust का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOOND की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.97M है, कुल आपूर्ति 3300000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.88K है.
आज के दिन के दौरान, MoonsDust का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MoonsDust का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002067821 था.
पिछले 60 दिनों में, MoonsDust का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011296925 था.
पिछले 90 दिनों में, MoonsDust का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000575224907238608 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0002067821
|-8.65%
|60 दिन
|$ +0.0011296925
|+47.28%
|90 दिन
|$ +0.000575224907238608
|+31.71%
Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.
