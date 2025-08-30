MoonPrime Games मूल्य (LUNAR)
MoonPrime Games (LUNAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, LUNAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LUNAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00965546 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LUNAR में +0.13%, 24 घंटों में -1.25%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MoonPrime Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 516.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LUNAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.94M है, कुल आपूर्ति 899941083.4190807 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 516.38K है.
आज के दिन के दौरान, MoonPrime Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MoonPrime Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MoonPrime Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MoonPrime Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.25%
|30 दिन
|$ 0
|-21.25%
|60 दिन
|$ 0
|-28.71%
|90 दिन
|$ 0
|--
MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.
MoonPrime Games (LUNAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LUNAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
