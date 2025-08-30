MGTAI की अधिक जानकारी

Moongate Fun मूल्य (MGTAI)

1 MGTAI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
Moongate Fun (MGTAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:56:23 (UTC+8)

Moongate Fun (MGTAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.21%

-6.21%

Moongate Fun (MGTAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MGTAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MGTAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MGTAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -6.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Moongate Fun (MGTAI) मार्केट की जानकारी

$ 9.14K
$ 9.14K$ 9.14K

--
----

$ 9.14K
$ 9.14K$ 9.14K

4.80B
4.80B 4.80B

4,795,903,432.957713
4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713

Moongate Fun का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MGTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.80B है, कुल आपूर्ति 4795903432.957713 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.14K है.

Moongate Fun (MGTAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Moongate Fun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Moongate Fun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Moongate Fun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Moongate Fun का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-9.42%
60 दिन$ 0-6.00%
90 दिन$ 0--

Moongate Fun (MGTAI) क्या है

Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Moongate Fun प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Moongate Fun (MGTAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Moongate Fun (MGTAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Moongate Fun के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Moongate Fun प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MGTAI लोकल करेंसी में

Moongate Fun (MGTAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Moongate Fun (MGTAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MGTAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Moongate Fun (MGTAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Moongate Fun (MGTAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MGTAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MGTAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MGTAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Moongate Fun का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MGTAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.14K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MGTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MGTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.80B USD है.
MGTAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MGTAI ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MGTAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MGTAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MGTAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MGTAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MGTAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MGTAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MGTAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:56:23 (UTC+8)

