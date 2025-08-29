Moon Tropica मूल्य (CAH)
Moon Tropica (CAH) रियल-टाइम प्राइस $1.34 है. पिछले 24 घंटों में, CAH ने $ 1.27 के कम और $ 1.43 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 53.6 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.136106 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAH में -0.03%, 24 घंटों में -5.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Moon Tropica का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.76M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAH की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.81M है, कुल आपूर्ति 3500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.69M है.
आज के दिन के दौरान, Moon Tropica का USD में मूल्य बदलाव $ -0.085163047847068 था.
पिछले 30 दिनों में, Moon Tropica का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3577833500 था.
पिछले 60 दिनों में, Moon Tropica का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1833105260 था.
पिछले 90 दिनों में, Moon Tropica का USD में मूल्य बदलाव $ -2.917423878319285 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.085163047847068
|-5.97%
|30 दिन
|$ -0.3577833500
|-26.70%
|60 दिन
|$ -0.1833105260
|-13.67%
|90 दिन
|$ -2.917423878319285
|-68.52%
Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.
