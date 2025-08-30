MooMoo Token मूल्य (MOO)
MooMoo Token (MOO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00457964 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOO में +0.01%, 24 घंटों में -2.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MooMoo Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 709.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 811.99M है, कुल आपूर्ति 811994914.3038094 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 709.80K है.
आज के दिन के दौरान, MooMoo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MooMoo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MooMoo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MooMoo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.08%
|30 दिन
|$ 0
|-24.92%
|60 दिन
|$ 0
|-23.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
