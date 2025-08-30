MOO की अधिक जानकारी

Moola Market लोगो

Moola Market मूल्य (MOO)

गैर-सूचीबद्ध

1 MOO से USD लाइव प्राइस:

$0.0028771
$0.0028771$0.0028771
-7.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Moola Market (MOO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:31:14 (UTC+8)

Moola Market (MOO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00284705
$ 0.00284705$ 0.00284705
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00310945
$ 0.00310945$ 0.00310945
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00284705
$ 0.00284705$ 0.00284705

$ 0.00310945
$ 0.00310945$ 0.00310945

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00179946
$ 0.00179946$ 0.00179946

-0.19%

-7.47%

-9.82%

-9.82%

Moola Market (MOO) रियल-टाइम प्राइस $0.00287695 है. पिछले 24 घंटों में, MOO ने $ 0.00284705 के कम और $ 0.00310945 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.05 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00179946 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOO में -0.19%, 24 घंटों में -7.47%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Moola Market (MOO) मार्केट की जानकारी

$ 212.23K
$ 212.23K$ 212.23K

--
----

$ 287.71K
$ 287.71K$ 287.71K

73.77M
73.77M 73.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Moola Market का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 73.77M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 287.71K है.

Moola Market (MOO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Moola Market का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000232498397917173 था.
पिछले 30 दिनों में, Moola Market का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002140712 था.
पिछले 60 दिनों में, Moola Market का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0008022556 था.
पिछले 90 दिनों में, Moola Market का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000478703355542063 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000232498397917173-7.47%
30 दिन$ -0.0002140712-7.44%
60 दिन$ +0.0008022556+27.89%
90 दिन$ +0.000478703355542063+19.96%

Moola Market (MOO) क्या है

Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Moola Market (MOO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Moola Market प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Moola Market (MOO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Moola Market (MOO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Moola Market के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Moola Market प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MOO लोकल करेंसी में

Moola Market (MOO) टोकन का अर्थशास्त्र

Moola Market (MOO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MOO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Moola Market (MOO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Moola Market (MOO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MOO प्राइस 0.00287695 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MOO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MOO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00287695 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Moola Market का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MOO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.23K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MOO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 73.77M USD है.
MOO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MOO ने 3.05 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MOO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MOO ने 0.00179946 USD की ATL प्राइस देखी.
MOO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MOO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MOO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MOO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MOO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:31:14 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.