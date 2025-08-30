MOOD AI मूल्य (MOOD)
MOOD AI (MOOD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOOD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00545894 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOOD में -0.21%, 24 घंटों में +0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MOOD AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 84.90M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.03K है.
आज के दिन के दौरान, MOOD AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MOOD AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MOOD AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MOOD AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.22%
|30 दिन
|$ 0
|-2.64%
|60 दिन
|$ 0
|-80.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.
