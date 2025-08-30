MonkeyAI मूल्य (MONKEYAI)
-0.15%
-5.05%
+5.79%
+5.79%
MonkeyAI (MONKEYAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MONKEYAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONKEYAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONKEYAI में -0.15%, 24 घंटों में -5.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MonkeyAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MONKEYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.12M है, कुल आपूर्ति 958120631.493072 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.58K है.
आज के दिन के दौरान, MonkeyAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MonkeyAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MonkeyAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MonkeyAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.05%
|30 दिन
|$ 0
|+9.92%
|60 दिन
|$ 0
|+27.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting.
MonkeyAI (MONKEYAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONKEYAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
