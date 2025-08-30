monkey puppet मूल्य (PEDRO)
-0.59%
-6.09%
-3.95%
-3.95%
monkey puppet (PEDRO) रियल-टाइम प्राइस $0.00004293 है. पिछले 24 घंटों में, PEDRO ने $ 0.00004243 के कम और $ 0.00004616 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEDRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00121581 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002718 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEDRO में -0.59%, 24 घंटों में -6.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
monkey puppet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEDRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999771521.258483 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.92K है.
आज के दिन के दौरान, monkey puppet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, monkey puppet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000038593 था.
पिछले 60 दिनों में, monkey puppet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000046741 था.
पिछले 90 दिनों में, monkey puppet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000001395785977565956 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.09%
|30 दिन
|$ -0.0000038593
|-8.98%
|60 दिन
|$ -0.0000046741
|-10.88%
|90 दिन
|$ -0.000001395785977565956
|-3.14%
Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.
