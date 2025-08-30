Monkex मूल्य (MONKEX)
--
--
0.00%
0.00%
Monkex (MONKEX) रियल-टाइम प्राइस $0.01042882 है. पिछले 24 घंटों में, MONKEX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONKEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.141239 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00475736 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONKEX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Monkex का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MONKEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.82M है, कुल आपूर्ति 5816011.08564315 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.65K है.
आज के दिन के दौरान, Monkex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Monkex का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005579773 था.
पिछले 60 दिनों में, Monkex का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003708780 था.
पिछले 90 दिनों में, Monkex का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000472031838260357 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0005579773
|-5.35%
|60 दिन
|$ +0.0003708780
|+3.56%
|90 दिन
|$ -0.000472031838260357
|-4.33%
Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com
Monkex (MONKEX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONKEX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
