Monitoring the Situation मूल्य (MONITOR)

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Monitoring the Situation (MONITOR) मूल्य का लाइव चार्ट
Monitoring the Situation (MONITOR) प्राइस की जानकारी (USD)

Monitoring the Situation (MONITOR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MONITOR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONITOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00228968 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONITOR में -1.28%, 24 घंटों में -7.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Monitoring the Situation का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MONITOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.52M है, कुल आपूर्ति 993522250.002019 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.88K है.

Monitoring the Situation (MONITOR) क्या है

I'm monitoring the situation

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Monitoring the Situation (MONITOR) संसाधन

Monitoring the Situation प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Monitoring the Situation (MONITOR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Monitoring the Situation (MONITOR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Monitoring the Situation के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Monitoring the Situation प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Monitoring the Situation (MONITOR) टोकन का अर्थशास्त्र

Monitoring the Situation (MONITOR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONITOR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Monitoring the Situation (MONITOR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Monitoring the Situation (MONITOR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MONITOR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MONITOR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MONITOR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Monitoring the Situation का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MONITOR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.88K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MONITOR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MONITOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 993.52M USD है.
MONITOR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MONITOR ने 0.00228968 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MONITOR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MONITOR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MONITOR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MONITOR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MONITOR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MONITOR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MONITOR का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.