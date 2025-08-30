MONDO की अधिक जानकारी

MONDO प्राइस की जानकारी

MONDO आधिकारिक वेबसाइट

MONDO टोकन का अर्थशास्त्र

MONDO प्राइस का पूर्वानुमान

mondo लोगो

mondo मूल्य (MONDO)

गैर-सूचीबद्ध

1 MONDO से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
mondo (MONDO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:54:41 (UTC+8)

mondo (MONDO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.50%

+9.50%

mondo (MONDO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MONDO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONDO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONDO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +9.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

mondo (MONDO) मार्केट की जानकारी

$ 20.21K
$ 20.21K$ 20.21K

--
----

$ 20.21K
$ 20.21K$ 20.21K

990.45M
990.45M 990.45M

990,453,643.800538
990,453,643.800538 990,453,643.800538

mondo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MONDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.45M है, कुल आपूर्ति 990453643.800538 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.21K है.

mondo (MONDO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, mondo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, mondo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, mondo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, mondo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+22.82%
60 दिन$ 0+17.68%
90 दिन$ 0--

mondo (MONDO) क्या है

$mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

mondo (MONDO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

mondo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में mondo (MONDO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके mondo (MONDO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? mondo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब mondo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MONDO लोकल करेंसी में

mondo (MONDO) टोकन का अर्थशास्त्र

mondo (MONDO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONDO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: mondo (MONDO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज mondo (MONDO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MONDO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MONDO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MONDO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
mondo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MONDO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.21K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MONDO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MONDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.45M USD है.
MONDO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MONDO ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MONDO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MONDO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MONDO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MONDO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MONDO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MONDO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MONDO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:54:41 (UTC+8)

mondo (MONDO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

