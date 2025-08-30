MONA की अधिक जानकारी

Mona लोगो

Mona मूल्य (MONA)

गैर-सूचीबद्ध

1 MONA से USD लाइव प्राइस:

$0.00783316
$0.00783316
-4.10%1D
USD
Mona (MONA) मूल्य का लाइव चार्ट
Mona (MONA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00764582
$ 0.00764582
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00835507
$ 0.00835507
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00764582
$ 0.00764582

$ 0.00835507
$ 0.00835507

$ 0.363646
$ 0.363646

$ 0.00321311
$ 0.00321311

+0.39%

-4.40%

+2.74%

+2.74%

Mona (MONA) रियल-टाइम प्राइस $0.00788286 है. पिछले 24 घंटों में, MONA ने $ 0.00764582 के कम और $ 0.00835507 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MONA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.363646 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00321311 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MONA में +0.39%, 24 घंटों में -4.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mona (MONA) मार्केट की जानकारी

$ 67.20K
$ 67.20K

--
--

$ 67.20K
$ 67.20K

8.57M
8.57M

8,567,144.844522985
8,567,144.844522985

Mona का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MONA की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.57M है, कुल आपूर्ति 8567144.844522985 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.20K है.

Mona (MONA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mona का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000363459585652745 था.
पिछले 30 दिनों में, Mona का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002791770 था.
पिछले 60 दिनों में, Mona का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034861231 था.
पिछले 90 दिनों में, Mona का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0016648579193818236 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000363459585652745-4.40%
30 दिन$ +0.0002791770+3.54%
60 दिन$ +0.0034861231+44.22%
90 दिन$ +0.0016648579193818236+26.77%

Mona (MONA) क्या है

Monā cat (´∀`) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀`) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness.

Mona प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mona (MONA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mona (MONA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mona के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mona प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MONA लोकल करेंसी में

Mona (MONA) टोकन का अर्थशास्त्र

Mona (MONA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MONA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mona (MONA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mona (MONA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MONA प्राइस 0.00788286 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MONA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MONA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00788286 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mona का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MONA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MONA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MONA की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.57M USD है.
MONA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MONA ने 0.363646 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MONA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MONA ने 0.00321311 USD की ATL प्राइस देखी.
MONA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MONA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MONA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MONA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MONA का प्राइस का अनुमान देखें.
