MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MOLLY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MOLLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MOLLY में +1.50%, 24 घंटों में -5.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MOLLY ANALYTICS by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MOLLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.38K है.
आज के दिन के दौरान, MOLLY ANALYTICS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MOLLY ANALYTICS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MOLLY ANALYTICS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MOLLY ANALYTICS by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.85%
|30 दिन
|$ 0
|-14.47%
|60 दिन
|$ 0
|-30.70%
|90 दिन
|$ 0
|--
Molly Analytics is a platform for project evaluation and portfolio management, designed to empower investors with insights and risk management tools. By leveraging AI agents, data intelligence, and advanced risk assessment technologies, the platform democratizes access to essential data, enabling both novice and experienced investors to make informed decisions. The platform utilizes a network of agents and worker nodes to aggregate data from diverse sources, including market and pricing data, X (formerly Twitter), Discord, and more. This comprehensive approach provides a holistic view of projects, enriched with sentiment analysis. Molly Analytics benchmarks and analyzes this data against other projects in the ecosystem, offering users actionable insights. Investors can interact with the platform through Discord and Telegram terminals, allowing them to query data and explore deeper insights seamlessly.
