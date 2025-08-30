Mner Club मूल्य (LTMNER)
Mner Club (LTMNER) रियल-टाइम प्राइस $1.55 है. पिछले 24 घंटों में, LTMNER ने $ 1.54 के कम और $ 1.68 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LTMNER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.96 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.2 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LTMNER में -2.12%, 24 घंटों में -5.88%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mner Club का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LTMNER की मार्केट में उपलब्ध राशि 820.34K है, कुल आपूर्ति 915910.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.42M है.
आज के दिन के दौरान, Mner Club का USD में मूल्य बदलाव $ -0.096596823616493 था.
पिछले 30 दिनों में, Mner Club का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0312861300 था.
पिछले 60 दिनों में, Mner Club का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0818410850 था.
पिछले 90 दिनों में, Mner Club का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1800697389971726 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.096596823616493
|-5.88%
|30 दिन
|$ -0.0312861300
|-2.01%
|60 दिन
|$ +0.0818410850
|+5.28%
|90 दिन
|$ +0.1800697389971726
|+13.14%
Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.
