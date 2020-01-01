Mithrandir Token (MITHR) टोकन का अर्थशास्त्र Mithrandir Token (MITHR) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Mithrandir Token (MITHR) जानकारी The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.mithr.io/ व्हाइटपेपर: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf अभी MITHR खरीदें!

Mithrandir Token (MITHR) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Mithrandir Token (MITHR) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 158.46K $ 158.46K $ 158.46K कुल आपूर्ति: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 मौजूदा प्राइस: $ 0.00571966 $ 0.00571966 $ 0.00571966 Mithrandir Token (MITHR) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Mithrandir Token (MITHR) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Mithrandir Token (MITHR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: MITHR टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने MITHR मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप MITHR के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो MITHR टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

