Mithrandir Token लोगो

Mithrandir Token मूल्य (MITHR)

गैर-सूचीबद्ध

1 MITHR से USD लाइव प्राइस:

$0.00575383
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Mithrandir Token (MITHR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:29:24 (UTC+8)

Mithrandir Token (MITHR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00572173
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00599453
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00572173
$ 0.00599453
$ 0.00747245
$ 0.00294158
--

-4.01%

-12.83%

-12.83%

Mithrandir Token (MITHR) रियल-टाइम प्राइस $0.00575383 है. पिछले 24 घंटों में, MITHR ने $ 0.00572173 के कम और $ 0.00599453 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MITHR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00747245 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00294158 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MITHR में --, 24 घंटों में -4.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mithrandir Token (MITHR) मार्केट की जानकारी

$ 159.81K
--
----

$ 2.42M
27.78M
420,000,000.0
Mithrandir Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MITHR की मार्केट में उपलब्ध राशि 27.78M है, कुल आपूर्ति 420000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.42M है.

Mithrandir Token (MITHR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000240663637283786 था.
पिछले 30 दिनों में, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003772274 था.
पिछले 60 दिनों में, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021075577 था.
पिछले 90 दिनों में, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001040605517236999 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000240663637283786-4.01%
30 दिन$ +0.0003772274+6.56%
60 दिन$ +0.0021075577+36.63%
90 दिन$ +0.001040605517236999+22.08%

Mithrandir Token (MITHR) क्या है

The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.

Mithrandir Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mithrandir Token (MITHR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mithrandir Token (MITHR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mithrandir Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mithrandir Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MITHR लोकल करेंसी में

Mithrandir Token (MITHR) टोकन का अर्थशास्त्र

Mithrandir Token (MITHR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MITHR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mithrandir Token (MITHR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mithrandir Token (MITHR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MITHR प्राइस 0.00575383 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MITHR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MITHR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00575383 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mithrandir Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MITHR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MITHR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MITHR की मार्केट में उपलब्ध राशि 27.78M USD है.
MITHR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MITHR ने 0.00747245 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MITHR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MITHR ने 0.00294158 USD की ATL प्राइस देखी.
MITHR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MITHR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MITHR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MITHR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MITHR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:29:24 (UTC+8)

