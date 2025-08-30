Mithrandir Token मूल्य (MITHR)
-4.01%
-12.83%
-12.83%
Mithrandir Token (MITHR) रियल-टाइम प्राइस $0.00575383 है. पिछले 24 घंटों में, MITHR ने $ 0.00572173 के कम और $ 0.00599453 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MITHR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00747245 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00294158 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MITHR में --, 24 घंटों में -4.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mithrandir Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MITHR की मार्केट में उपलब्ध राशि 27.78M है, कुल आपूर्ति 420000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.42M है.
आज के दिन के दौरान, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000240663637283786 था.
पिछले 30 दिनों में, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003772274 था.
पिछले 60 दिनों में, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021075577 था.
पिछले 90 दिनों में, Mithrandir Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001040605517236999 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000240663637283786
|-4.01%
|30 दिन
|$ +0.0003772274
|+6.56%
|60 दिन
|$ +0.0021075577
|+36.63%
|90 दिन
|$ +0.001040605517236999
|+22.08%
The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.
Mithrandir Token (MITHR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MITHR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
