Mistery (MERY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MERY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MERY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MERY में -3.71%, 24 घंटों में -13.60%, तथा पिछले 7 दिनों में +44.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mistery का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.46M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MERY की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690271888.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.46M है.
आज के दिन के दौरान, Mistery का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mistery का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mistery का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mistery का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-13.60%
|30 दिन
|$ 0
|+62.16%
|60 दिन
|$ 0
|+162.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.
Mistery (MERY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MERY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
