Miss Kaka मूल्य (KAKA)
--
--
-14.86%
-14.86%
Miss Kaka (KAKA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAKA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAKA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00198218 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAKA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -14.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Miss Kaka का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 61.81K है.
आज के दिन के दौरान, Miss Kaka का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Miss Kaka का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Miss Kaka का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Miss Kaka का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-29.05%
|60 दिन
|$ 0
|-33.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today
Miss Kaka (KAKA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAKA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
