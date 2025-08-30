Miraya 7f मूल्य (M7F)
-1.87%
+6.17%
+6.17%
Miraya 7f (M7F) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, M7F ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. M7F की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00112931 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में M7F में --, 24 घंटों में -1.87%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Miraya 7f का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. M7F की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.60M है, कुल आपूर्ति 997597270.829919 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.50K है.
आज के दिन के दौरान, Miraya 7f का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Miraya 7f का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Miraya 7f का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Miraya 7f का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.87%
|30 दिन
|$ 0
|+0.66%
|60 दिन
|$ 0
|+0.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
Miraya 7f (M7F) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. M7F टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
