Mirada AI मूल्य (MIRX)
--
--
-8.32%
-8.32%
Mirada AI (MIRX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MIRX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MIRX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01443 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MIRX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -8.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mirada AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MIRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 69.83M है, कुल आपूर्ति 988888608.8901184 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.39K है.
आज के दिन के दौरान, Mirada AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mirada AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mirada AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mirada AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-55.56%
|60 दिन
|$ 0
|-36.45%
|90 दिन
|$ 0
|--
Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.
