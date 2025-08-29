MPT की अधिक जानकारी

Miracle Play लोगो

Miracle Play मूल्य (MPT)

गैर-सूचीबद्ध

1 MPT से USD लाइव प्राइस:

$0.01023683
$0.01023683$0.01023683
-2.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Miracle Play (MPT) मूल्य का लाइव चार्ट
Miracle Play (MPT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01016484
$ 0.01016484$ 0.01016484
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01069251
$ 0.01069251$ 0.01069251
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01016484
$ 0.01016484$ 0.01016484

$ 0.01069251
$ 0.01069251$ 0.01069251

$ 0.136579
$ 0.136579$ 0.136579

$ 0.00475254
$ 0.00475254$ 0.00475254

-0.22%

-2.05%

-7.22%

-7.22%

Miracle Play (MPT) रियल-टाइम प्राइस $0.01023683 है. पिछले 24 घंटों में, MPT ने $ 0.01016484 के कम और $ 0.01069251 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.136579 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00475254 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MPT में -0.22%, 24 घंटों में -2.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Miracle Play (MPT) मार्केट की जानकारी

$ 10.05M
$ 10.05M$ 10.05M

--
----

$ 30.71M
$ 30.71M$ 30.71M

981.58M
981.58M 981.58M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Miracle Play का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.58M है, कुल आपूर्ति 3000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.71M है.

Miracle Play (MPT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00021469602031138 था.
पिछले 30 दिनों में, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0042447967 था.
पिछले 60 दिनों में, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0038574648 था.
पिछले 90 दिनों में, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.008708414061675012 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00021469602031138-2.05%
30 दिन$ -0.0042447967-41.46%
60 दिन$ -0.0038574648-37.68%
90 दिन$ -0.008708414061675012-45.96%

Miracle Play (MPT) क्या है

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Miracle Play प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Miracle Play (MPT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Miracle Play (MPT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Miracle Play के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Miracle Play प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MPT लोकल करेंसी में

Miracle Play (MPT) टोकन का अर्थशास्त्र

Miracle Play (MPT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MPT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Miracle Play (MPT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Miracle Play (MPT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MPT प्राइस 0.01023683 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MPT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MPT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01023683 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Miracle Play का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MPT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.05M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MPT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.58M USD है.
MPT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MPT ने 0.136579 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MPT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MPT ने 0.00475254 USD की ATL प्राइस देखी.
MPT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MPT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MPT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MPT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MPT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:42:11 (UTC+8)

Miracle Play (MPT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.