Miracle Play (MPT) रियल-टाइम प्राइस $0.01023683 है. पिछले 24 घंटों में, MPT ने $ 0.01016484 के कम और $ 0.01069251 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MPT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.136579 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00475254 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MPT में -0.22%, 24 घंटों में -2.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Miracle Play का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MPT की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.58M है, कुल आपूर्ति 3000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.71M है.
आज के दिन के दौरान, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00021469602031138 था.
पिछले 30 दिनों में, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0042447967 था.
पिछले 60 दिनों में, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0038574648 था.
पिछले 90 दिनों में, Miracle Play का USD में मूल्य बदलाव $ -0.008708414061675012 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00021469602031138
|-2.05%
|30 दिन
|$ -0.0042447967
|-41.46%
|60 दिन
|$ -0.0038574648
|-37.68%
|90 दिन
|$ -0.008708414061675012
|-45.96%
Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.
