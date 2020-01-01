Minty Girl (MINTYGIRL) टोकन का अर्थशास्त्र Minty Girl (MINTYGIRL) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Minty Girl (MINTYGIRL) जानकारी This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing) आधिकारिक वेबसाइट: https://www.mintygirl.fun/ अभी MINTYGIRL खरीदें!

Minty Girl (MINTYGIRL) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Minty Girl (MINTYGIRL) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 10.72K $ 10.72K $ 10.72K कुल आपूर्ति: $ 993.39M $ 993.39M $ 993.39M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 964.23M $ 964.23M $ 964.23M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 Minty Girl (MINTYGIRL) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Minty Girl (MINTYGIRL) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Minty Girl (MINTYGIRL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: MINTYGIRL टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने MINTYGIRL मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप MINTYGIRL के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो MINTYGIRL टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

