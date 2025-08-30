MineTard AI मूल्य (MTARD)
MineTard AI (MTARD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MTARD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0090891 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTARD में -0.49%, 24 घंटों में -3.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MineTard AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 75.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MTARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M है, कुल आपूर्ति 999883814.795598 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 75.49K है.
आज के दिन के दौरान, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.27%
|30 दिन
|$ 0
|-20.42%
|60 दिन
|$ 0
|-37.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MineTard AI (MTARD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MineTard AI (MTARD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MineTard AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब MineTard AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
MineTard AI (MTARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MTARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
