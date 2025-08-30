MTARD की अधिक जानकारी

MineTard AI लोगो

MineTard AI मूल्य (MTARD)

गैर-सूचीबद्ध

1 MTARD से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.20%1D
USD
MineTard AI (MTARD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:28:47 (UTC+8)

MineTard AI (MTARD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-3.27%

-11.28%

-11.28%

MineTard AI (MTARD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MTARD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTARD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0090891 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTARD में -0.49%, 24 घंटों में -3.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MineTard AI (MTARD) मार्केट की जानकारी

$ 75.49K
$ 75.49K$ 75.49K

--
----

$ 75.49K
$ 75.49K$ 75.49K

999.88M
999.88M 999.88M

999,883,814.795598
999,883,814.795598 999,883,814.795598

MineTard AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 75.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MTARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M है, कुल आपूर्ति 999883814.795598 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 75.49K है.

MineTard AI (MTARD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MineTard AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.27%
30 दिन$ 0-20.42%
60 दिन$ 0-37.51%
90 दिन$ 0--

MineTard AI (MTARD) क्या है

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MineTard AI (MTARD) संसाधन

MineTard AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MineTard AI (MTARD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MineTard AI (MTARD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MineTard AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

MineTard AI (MTARD) टोकन का अर्थशास्त्र

MineTard AI (MTARD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MTARD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MineTard AI (MTARD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MineTard AI (MTARD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MTARD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MTARD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MTARD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MineTard AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MTARD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 75.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MTARD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MTARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M USD है.
MTARD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MTARD ने 0.0090891 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MTARD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MTARD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MTARD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MTARD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MTARD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MTARD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MTARD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:28:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.