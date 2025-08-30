Minerva Wallet मूल्य (MIVA)
Minerva Wallet (MIVA) रियल-टाइम प्राइस $0.00187859 है. पिछले 24 घंटों में, MIVA ने $ 0.00185586 के कम और $ 0.00187902 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MIVA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.576706 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00182931 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MIVA में +0.00%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Minerva Wallet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MIVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.60M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.88M है.
आज के दिन के दौरान, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000024340 था.
पिछले 60 दिनों में, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000119125 था.
पिछले 90 दिनों में, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000556897890858914 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.02%
|30 दिन
|$ +0.0000024340
|+0.13%
|60 दिन
|$ +0.0000119125
|+0.63%
|90 दिन
|$ -0.0000556897890858914
|-2.87%
The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.
