Minerva Wallet मूल्य (MIVA)

1 MIVA से USD लाइव प्राइस:

$0.00187853
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Minerva Wallet (MIVA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:54:05 (UTC+8)

Minerva Wallet (MIVA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00185586
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00187902
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00185586
$ 0.00187902
$ 0.576706
$ 0.00182931
+0.00%

-0.02%

+0.15%

+0.15%

Minerva Wallet (MIVA) रियल-टाइम प्राइस $0.00187859 है. पिछले 24 घंटों में, MIVA ने $ 0.00185586 के कम और $ 0.00187902 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MIVA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.576706 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00182931 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MIVA में +0.00%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Minerva Wallet (MIVA) मार्केट की जानकारी

$ 25.55K
--
$ 1.88M
13.60M
1,000,000,000.0
Minerva Wallet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MIVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.60M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.88M है.

Minerva Wallet (MIVA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000024340 था.
पिछले 60 दिनों में, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000119125 था.
पिछले 90 दिनों में, Minerva Wallet का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000556897890858914 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.02%
30 दिन$ +0.0000024340+0.13%
60 दिन$ +0.0000119125+0.63%
90 दिन$ -0.0000556897890858914-2.87%

Minerva Wallet (MIVA) क्या है

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

Minerva Wallet (MIVA) संसाधन

Minerva Wallet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Minerva Wallet (MIVA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Minerva Wallet (MIVA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Minerva Wallet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Minerva Wallet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MIVA लोकल करेंसी में

Minerva Wallet (MIVA) टोकन का अर्थशास्त्र

Minerva Wallet (MIVA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MIVA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Minerva Wallet (MIVA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Minerva Wallet (MIVA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MIVA प्राइस 0.00187859 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MIVA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MIVA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00187859 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Minerva Wallet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MIVA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.55K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MIVA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MIVA की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.60M USD है.
MIVA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MIVA ने 0.576706 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MIVA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MIVA ने 0.00182931 USD की ATL प्राइस देखी.
MIVA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MIVA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MIVA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MIVA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MIVA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:54:05 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.