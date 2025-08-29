Mineral Vault I Security Token मूल्य (MNRL)
Mineral Vault I Security Token (MNRL) रियल-टाइम प्राइस $0.999176 है. पिछले 24 घंटों में, MNRL ने $ 0.997878 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MNRL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.007 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.976083 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MNRL में --, 24 घंटों में +0.10%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mineral Vault I Security Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.28M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MNRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.28M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.99M है.
आज के दिन के दौरान, Mineral Vault I Security Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00103301 था.
पिछले 30 दिनों में, Mineral Vault I Security Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001379862 था.
पिछले 60 दिनों में, Mineral Vault I Security Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018626638 था.
पिछले 90 दिनों में, Mineral Vault I Security Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00103301
|+0.10%
|30 दिन
|$ +0.0001379862
|+0.01%
|60 दिन
|$ -0.0018626638
|-0.18%
|90 दिन
|$ 0
|--
Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mineral Vault I Security Token (MNRL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mineral Vault I Security Token (MNRL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mineral Vault I Security Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Mineral Vault I Security Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Mineral Vault I Security Token (MNRL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MNRL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
