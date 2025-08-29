Mineral Vault I Security Token (MNRL) क्या है

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

लोग यह भी पूछते हैं: Mineral Vault I Security Token (MNRL) के बारे में अन्य प्रश्न आज Mineral Vault I Security Token (MNRL) का मूल्य कितना है? USD में लाइव MNRL प्राइस 0.999176 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. MNRL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.999176 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MNRL से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Mineral Vault I Security Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? MNRL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.28M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. MNRL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? MNRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.28M USD है. MNRL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? MNRL ने 1.007 USD की ATH प्राइस हासिल की. MNRL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? MNRL ने 0.976083 USD की ATL प्राइस देखी. MNRL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? MNRL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या MNRL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MNRL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MNRL का प्राइस का अनुमान देखें.

