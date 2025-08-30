Mineable मूल्य (MNB)
Mineable (MNB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MNB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MNB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.124163 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MNB में -0.00%, 24 घंटों में -33.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mineable का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MNB की मार्केट में उपलब्ध राशि 599.47M है, कुल आपूर्ति 682290000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.92K है.
आज के दिन के दौरान, Mineable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mineable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mineable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mineable का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-33.33%
|30 दिन
|$ 0
|-99.40%
|60 दिन
|$ 0
|-65.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community.
