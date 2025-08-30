MINDS की अधिक जानकारी

Mindscraft लोगो

Mindscraft मूल्य (MINDS)

गैर-सूचीबद्ध

1 MINDS से USD लाइव प्राइस:

$0.00101742
$0.00101742$0.00101742
+16.50%1D
USD
Mindscraft (MINDS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:14:57 (UTC+8)

Mindscraft (MINDS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0011432
$ 0.0011432$ 0.0011432
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011432
$ 0.0011432$ 0.0011432

$ 0.04649351
$ 0.04649351$ 0.04649351

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

+16.53%

-4.03%

-4.03%

Mindscraft (MINDS) रियल-टाइम प्राइस $0.00101742 है. पिछले 24 घंटों में, MINDS ने $ 0 के कम और $ 0.0011432 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MINDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04649351 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MINDS में +0.56%, 24 घंटों में +16.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Mindscraft (MINDS) मार्केट की जानकारी

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

--
----

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

999.64M
999.64M 999.64M

999,642,808.718831
999,642,808.718831 999,642,808.718831

Mindscraft का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MINDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.64M है, कुल आपूर्ति 999642808.718831 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.02M है.

Mindscraft (MINDS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Mindscraft का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001443 था.
पिछले 30 दिनों में, Mindscraft का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001631472 था.
पिछले 60 दिनों में, Mindscraft का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000261231 था.
पिछले 90 दिनों में, Mindscraft का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003743827671520718 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0001443+16.53%
30 दिन$ +0.0001631472+16.04%
60 दिन$ -0.0000261231-2.56%
90 दिन$ -0.0003743827671520718-26.89%

Mindscraft (MINDS) क्या है

The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better

Mindscraft (MINDS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Mindscraft प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Mindscraft (MINDS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Mindscraft (MINDS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Mindscraft के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Mindscraft प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MINDS लोकल करेंसी में

Mindscraft (MINDS) टोकन का अर्थशास्त्र

Mindscraft (MINDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MINDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Mindscraft (MINDS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Mindscraft (MINDS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MINDS प्राइस 0.00101742 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MINDS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MINDS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00101742 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Mindscraft का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MINDS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.02M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MINDS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MINDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.64M USD है.
MINDS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MINDS ने 0.04649351 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MINDS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MINDS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MINDS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MINDS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MINDS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MINDS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MINDS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:14:57 (UTC+8)

