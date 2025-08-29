Mind Body Soul मूल्य (MBS)
Mind Body Soul (MBS) रियल-टाइम प्राइस $0.297414 है. पिछले 24 घंटों में, MBS ने $ 0.297194 के कम और $ 0.324061 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MBS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.088 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.286175 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MBS में --, 24 घंटों में -8.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mind Body Soul का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MBS की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00M है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.49M है.
आज के दिन के दौरान, Mind Body Soul का USD में मूल्य बदलाव $ -0.026646635374894 था.
पिछले 30 दिनों में, Mind Body Soul का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1536087396 था.
पिछले 60 दिनों में, Mind Body Soul का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2038581732 था.
पिछले 90 दिनों में, Mind Body Soul का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.026646635374894
|-8.22%
|30 दिन
|$ -0.1536087396
|-51.64%
|60 दिन
|$ -0.2038581732
|-68.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!
