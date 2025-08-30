Milo Token मूल्य (MILO)
Milo Token (MILO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MILO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MILO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MILO में --, 24 घंटों में -3.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Milo Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.67K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MILO की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.67K है.
आज के दिन के दौरान, Milo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Milo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Milo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Milo Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.17%
|30 दिन
|$ 0
|+9.74%
|60 दिन
|$ 0
|+59.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
Milo, the globally beloved toy Poodle from the Sylvanian Families, also affectionately known as "Xiao Biga," has captured hearts worldwide with its charming and adorable appearance. But there's more to Milo than just cuteness! Inspired by this iconic character, Milo is now also a cryptocurrency built on the Ethereum blockchain. Recently listed on Uniswap, Milo aims to combine the world of digital currency with the playful, heartwarming spirit of the Sylvanian Families. As a meme-based token, Milo is gaining popularity, attracting fans of both the toy and crypto communities.
