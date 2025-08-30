MILKBAG की अधिक जानकारी

MILKBAG मूल्य (MILKBAG)

1 MILKBAG से USD लाइव प्राइस:

$0.00015117
$0.00015117$0.00015117
-1.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
MILKBAG (MILKBAG) मूल्य का लाइव चार्ट
MILKBAG (MILKBAG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
MILKBAG (MILKBAG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MILKBAG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MILKBAG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00903771 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MILKBAG में -0.56%, 24 घंटों में -1.86%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MILKBAG (MILKBAG) मार्केट की जानकारी

MILKBAG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 139.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MILKBAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 925.16M है, कुल आपूर्ति 925163047.6383626 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 139.85K है.

MILKBAG (MILKBAG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MILKBAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MILKBAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MILKBAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MILKBAG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.86%
30 दिन$ 0-26.18%
60 दिन$ 0+16.48%
90 दिन$ 0--

MILKBAG (MILKBAG) क्या है

Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

MILKBAG (MILKBAG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

MILKBAG प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MILKBAG (MILKBAG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MILKBAG (MILKBAG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MILKBAG के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MILKBAG प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MILKBAG लोकल करेंसी में

MILKBAG (MILKBAG) टोकन का अर्थशास्त्र

MILKBAG (MILKBAG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MILKBAG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MILKBAG (MILKBAG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MILKBAG (MILKBAG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MILKBAG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MILKBAG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MILKBAG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MILKBAG का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MILKBAG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 139.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MILKBAG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MILKBAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 925.16M USD है.
MILKBAG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MILKBAG ने 0.00903771 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MILKBAG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MILKBAG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
MILKBAG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MILKBAG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MILKBAG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MILKBAG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MILKBAG का प्राइस का अनुमान देखें.
