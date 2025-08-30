Mikawa Inu मूल्य (SHIKOKU)
Mikawa Inu (SHIKOKU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIKOKU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIKOKU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIKOKU में -0.55%, 24 घंटों में +3.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mikawa Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 123.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIKOKU की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.89T है, कुल आपूर्ति 998886561133468.6 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 123.17K है.
आज के दिन के दौरान, Mikawa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mikawa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mikawa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mikawa Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.50%
|30 दिन
|$ 0
|-0.64%
|60 दिन
|$ 0
|-13.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.
Mikawa Inu (SHIKOKU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIKOKU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
