Midas of DeFi मूल्य (MIDAS)
-0.26%
+0.23%
-22.27%
-22.27%
Midas of DeFi (MIDAS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MIDAS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MIDAS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00801736 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MIDAS में -0.26%, 24 घंटों में +0.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Midas of DeFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MIDAS की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.80K है.
आज के दिन के दौरान, Midas of DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Midas of DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Midas of DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Midas of DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.23%
|30 दिन
|$ 0
|-31.33%
|60 दिन
|$ 0
|-62.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
The first PAXG rewards token on Ethereum is officially live. Unlike traditional DeFi projects that rely on inflationary token models, $MIDAS sets a new standard by rewarding holders with real gold, through fully backed PAXG tokens. In addition, $MIDAS introduces a fully decentralized, on-chain referral system that allows users to earn ETH rewards simply by growing the community. The more $MIDAS you hold, the more PAXG you accumulate over time. The more you refer, the more ETH you can claim. With $MIDAS, you are not just participating in another DeFi project — you are building real wealth backed by gold and powered by blockchain technology.
