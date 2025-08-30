MTBILL की अधिक जानकारी

Midas mTBILL लोगो

Midas mTBILL मूल्य (MTBILL)

गैर-सूचीबद्ध

1 MTBILL से USD लाइव प्राइस:

$1.035
$1.035$1.035
0.00%1D
mexc
USD
Midas mTBILL (MTBILL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 15:02:12 (UTC+8)

Midas mTBILL (MTBILL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 0.937036
$ 0.937036$ 0.937036

--

--

+0.11%

+0.11%

Midas mTBILL (MTBILL) रियल-टाइम प्राइस $1.035 है. पिछले 24 घंटों में, MTBILL ने $ 1.035 के कम और $ 1.035 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTBILL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.035 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.937036 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTBILL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Midas mTBILL (MTBILL) मार्केट की जानकारी

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

--
----

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

6.44M
6.44M 6.44M

6,441,603.405423394
6,441,603.405423394 6,441,603.405423394

Midas mTBILL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MTBILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.44M है, कुल आपूर्ति 6441603.405423394 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.67M है.

Midas mTBILL (MTBILL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Midas mTBILL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Midas mTBILL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0028956195 था.
पिछले 60 दिनों में, Midas mTBILL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0061793640 था.
पिछले 90 दिनों में, Midas mTBILL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00874838 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0028956195+0.28%
60 दिन$ +0.0061793640+0.60%
90 दिन$ +0.00874838+0.85%

Midas mTBILL (MTBILL) क्या है

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Midas mTBILL (MTBILL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Midas mTBILL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Midas mTBILL (MTBILL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Midas mTBILL (MTBILL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Midas mTBILL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Midas mTBILL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MTBILL लोकल करेंसी में

Midas mTBILL (MTBILL) टोकन का अर्थशास्त्र

Midas mTBILL (MTBILL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MTBILL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Midas mTBILL (MTBILL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Midas mTBILL (MTBILL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MTBILL प्राइस 1.035 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MTBILL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MTBILL से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.035 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Midas mTBILL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MTBILL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.67M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MTBILL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MTBILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.44M USD है.
MTBILL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MTBILL ने 1.035 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MTBILL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MTBILL ने 0.937036 USD की ATL प्राइस देखी.
MTBILL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MTBILL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MTBILL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MTBILL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MTBILL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 15:02:12 (UTC+8)

