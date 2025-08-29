MBTC की अधिक जानकारी

Midas mBTC लोगो

Midas mBTC मूल्य (MBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 MBTC से USD लाइव प्राइस:

$111,680
$111,680$111,680
-3.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Midas mBTC (MBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:56:09 (UTC+8)

Midas mBTC (MBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 111,421
$ 111,421$ 111,421
24 घंटे में न्यूनतम
$ 116,415
$ 116,415$ 116,415
24 घंटे में उच्चतम

$ 111,421
$ 111,421$ 111,421

$ 116,415
$ 116,415$ 116,415

$ 127,974
$ 127,974$ 127,974

$ 75,962
$ 75,962$ 75,962

-0.10%

-3.75%

-3.58%

-3.58%

Midas mBTC (MBTC) रियल-टाइम प्राइस $111,680 है. पिछले 24 घंटों में, MBTC ने $ 111,421 के कम और $ 116,415 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 127,974 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 75,962 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MBTC में -0.10%, 24 घंटों में -3.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Midas mBTC (MBTC) मार्केट की जानकारी

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

--
----

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

20.15
20.15 20.15

20.150490434648045
20.150490434648045 20.150490434648045

Midas mBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.15 है, कुल आपूर्ति 20.150490434648045 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.25M है.

Midas mBTC (MBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Midas mBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,356.5189198927 था.
पिछले 30 दिनों में, Midas mBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -8,564.8285440000 था.
पिछले 60 दिनों में, Midas mBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,415.4211520000 था.
पिछले 90 दिनों में, Midas mBTC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4,356.5189198927-3.75%
30 दिन$ -8,564.8285440000-7.66%
60 दिन$ +1,415.4211520000+1.27%
90 दिन$ 0--

Midas mBTC (MBTC) क्या है

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

MBTC लोकल करेंसी में

Midas mBTC (MBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Midas mBTC (MBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Midas mBTC (MBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Midas mBTC (MBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MBTC प्राइस 111,680 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 111,680 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Midas mBTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.25M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.15 USD है.
MBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MBTC ने 127,974 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MBTC ने 75,962 USD की ATL प्राइस देखी.
MBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:56:09 (UTC+8)

