Micro3 (MIRO) रियल-टाइम प्राइस $0.02008039 है. पिछले 24 घंटों में, MIRO ने $ 0.01935288 के कम और $ 0.0209937 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MIRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02925122 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01848034 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MIRO में +0.67%, 24 घंटों में -2.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Micro3 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 608.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MIRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.30M है, कुल आपूर्ति 300000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.02M है.
आज के दिन के दौरान, Micro3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00042226865261668 था.
पिछले 30 दिनों में, Micro3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016066761 था.
पिछले 60 दिनों में, Micro3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022254413 था.
पिछले 90 दिनों में, Micro3 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005325103532703053 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00042226865261668
|-2.05%
|30 दिन
|$ -0.0016066761
|-8.00%
|60 दिन
|$ -0.0022254413
|-11.08%
|90 दिन
|$ -0.005325103532703053
|-20.96%
Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain
Micro3 (MIRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
