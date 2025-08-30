Mi Prami Le Kibro मूल्य (MIPRAMI)
Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MIPRAMI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MIPRAMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MIPRAMI में -0.19%, 24 घंटों में -6.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mi Prami Le Kibro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MIPRAMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.59K है.
आज के दिन के दौरान, Mi Prami Le Kibro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Mi Prami Le Kibro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Mi Prami Le Kibro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Mi Prami Le Kibro का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.76%
|30 दिन
|$ 0
|+14.37%
|60 दिन
|$ 0
|-2.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is miprami The meme coin deployed on Ethereum, born from Vitalik’s “I love cyber internet” moment. Created for love, powered by cult vibes, fueled by internet culture, and embraced by the crypto community for the fun of it. What is lojban? Lojban is a constructed language designed for precise communication, logical structure, and lack of ambiguity. Lojban is often used for experiments in linguistics, artificial intelligence, and even philosophical discussions about the nature of language and thought. While not widely spoken, it has an active online community.
Mi Prami Le Kibro (MIPRAMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MIPRAMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
