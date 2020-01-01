MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) टोकन का अर्थशास्त्र MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) जानकारी The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. आधिकारिक वेबसाइट: https://app.morpho.org/vault अभी USUALUSDC+ खरीदें!

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K कुल आपूर्ति: $ 257.88M $ 257.88M $ 257.88M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 70.18K $ 70.18K $ 70.18K FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 9.51 $ 9.51 $ 9.51 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.990874 $ 0.990874 $ 0.990874 मौजूदा प्राइस: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) प्राइस के बारे में अधिक जानें

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: USUALUSDC+ टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने USUALUSDC+ मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप USUALUSDC+ के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो USUALUSDC+ टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

