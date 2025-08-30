USUALUSDC+ की अधिक जानकारी

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault लोगो

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault मूल्य (USUALUSDC+)

गैर-सूचीबद्ध

1 USUALUSDC+ से USD लाइव प्राइस:

$1.1
$1.1$1.1
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) मूल्य का लाइव चार्ट
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 9.51
$ 9.51$ 9.51

$ 0.990874
$ 0.990874$ 0.990874

+0.00%

+0.02%

+0.15%

+0.15%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) रियल-टाइम प्राइस $1.1 है. पिछले 24 घंटों में, USUALUSDC+ ने $ 1.1 के कम और $ 1.1 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USUALUSDC+ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 9.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.990874 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USUALUSDC+ में +0.00%, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) मार्केट की जानकारी

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

--
----

$ 73.25K
$ 73.25K$ 73.25K

70.18K
70.18K 70.18K

294,192,488.6345716
294,192,488.6345716 294,192,488.6345716

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USUALUSDC+ की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.18K है, कुल आपूर्ति 294192488.6345716 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 73.25K है.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00017446 था.
पिछले 30 दिनों में, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0070154700 था.
पिछले 60 दिनों में, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0135100900 था.
पिछले 90 दिनों में, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.014180748770111 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00017446+0.02%
30 दिन$ +0.0070154700+0.64%
60 दिन$ +0.0135100900+1.23%
90 दिन$ +0.014180748770111+1.31%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) क्या है

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

USUALUSDC+ लोकल करेंसी में

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) टोकन का अर्थशास्त्र

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USUALUSDC+ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) के बारे में अन्य प्रश्न

आज MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव USUALUSDC+ प्राइस 1.1 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
USUALUSDC+ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
USUALUSDC+ से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.1 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
USUALUSDC+ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.25K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
USUALUSDC+ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
USUALUSDC+ की मार्केट में उपलब्ध राशि 70.18K USD है.
USUALUSDC+ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
USUALUSDC+ ने 9.51 USD की ATH प्राइस हासिल की.
USUALUSDC+ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
USUALUSDC+ ने 0.990874 USD की ATL प्राइस देखी.
USUALUSDC+ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
USUALUSDC+ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या USUALUSDC+ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष USUALUSDC+ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए USUALUSDC+ का प्राइस का अनुमान देखें.
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.