Mettalex मूल्य (MTLX)
-0.20%
-5.49%
-4.11%
-4.11%
Mettalex (MTLX) रियल-टाइम प्राइस $1.71 है. पिछले 24 घंटों में, MTLX ने $ 1.69 के कम और $ 1.81 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MTLX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 14.4 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04658621 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MTLX में -0.20%, 24 घंटों में -5.49%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Mettalex का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.91M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MTLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.06M है, कुल आपूर्ति 40000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 68.07M है.
आज के दिन के दौरान, Mettalex का USD में मूल्य बदलाव $ -0.099215931119583 था.
पिछले 30 दिनों में, Mettalex का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3628360080 था.
पिछले 60 दिनों में, Mettalex का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5106449880 था.
पिछले 90 दिनों में, Mettalex का USD में मूल्य बदलाव $ -0.085014857963314 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.099215931119583
|-5.49%
|30 दिन
|$ +0.3628360080
|+21.22%
|60 दिन
|$ +0.5106449880
|+29.86%
|90 दिन
|$ -0.085014857963314
|-4.73%
Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap
