Metropolis (METRO) रियल-टाइम प्राइस $0.115536 है. पिछले 24 घंटों में, METRO ने $ 0.115547 के कम और $ 0.130553 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. METRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.66 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.101015 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में METRO में -1.59%, 24 घंटों में -10.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Metropolis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 577.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. METRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.55M है.
आज के दिन के दौरान, Metropolis का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0136838406845972 था.
पिछले 30 दिनों में, Metropolis का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034286578 था.
पिछले 60 दिनों में, Metropolis का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0491394942 था.
पिछले 90 दिनों में, Metropolis का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1525487973315042 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0136838406845972
|-10.58%
|30 दिन
|$ +0.0034286578
|+2.97%
|60 दिन
|$ -0.0491394942
|-42.53%
|90 दिन
|$ -0.1525487973315042
|-56.90%
Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.
Metropolis (METRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. METRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
