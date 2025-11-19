एक्सचेंजDEX+
Metronome Synth USD का आज का लाइव मूल्य 0.994111 USD है.MSUSD का मार्केट कैप 21,821,803 USD है. भारत में MSUSD से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

MSUSD की अधिक जानकारी

MSUSD प्राइस की जानकारी

MSUSD क्या है

MSUSD आधिकारिक वेबसाइट

MSUSD टोकन का अर्थशास्त्र

MSUSD प्राइस का पूर्वानुमान

Metronome Synth USD लोगो

Metronome Synth USD मूल्य (MSUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 MSUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.994111
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Metronome Synth USD (MSUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:03:04 (UTC+8)

Metronome Synth USD का आज का मूल्य

आज Metronome Synth USD (MSUSD) का लाइव मूल्य $ 0.994111 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.04% का बदलाव आया है. मौजूदा MSUSD से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.994111 प्रति MSUSD है.

$ 21,821,803 के मार्केट कैप के अनुसार Metronome Synth USD करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 21.96M MSUSD है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MSUSD की ट्रेडिंग $ 0.992927 (निम्न) और $ 0.995113 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 3.43 और सबसे निम्न स्तर $ 0.427862 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MSUSD में पिछले एक घंटे में -0.01% और पिछले 7 दिनों में +0.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Metronome Synth USD (MSUSD) मार्केट की जानकारी

$ 21.82M
--
$ 21.82M
21.96M
21,963,166.29918978
Metronome Synth USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.82M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MSUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.96M है, कुल आपूर्ति 21963166.29918978 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.82M है.

Metronome Synth USD की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.992927
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.995113
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.992927
$ 0.995113
$ 3.43
$ 0.427862
-0.01%

+0.04%

+0.16%

+0.16%

Metronome Synth USD (MSUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Metronome Synth USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00035883 था.
पिछले 30 दिनों में, Metronome Synth USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023809952 था.
पिछले 60 दिनों में, Metronome Synth USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020029348 था.
पिछले 90 दिनों में, Metronome Synth USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028763918293932 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00035883+0.04%
30 दिन$ +0.0023809952+0.24%
60 दिन$ -0.0020029348-0.20%
90 दिन$ -0.0028763918293932-0.28%

Metronome Synth USD के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Metronome Synth USD (MSUSD) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में MSUSD का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Metronome Synth USD (MSUSD) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Metronome Synth USD के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Metronome Synth USD की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए MSUSD के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Metronome Synth USDप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Metronome Synth USD (MSUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Metronome Synth USD

2030 में 1 Metronome Synth USD का मूल्य कितना होगा?
अगर Metronome Synth USD 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Metronome Synth USD के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:03:04 (UTC+8)

Metronome Synth USD के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.