Metaverse Filipino Worker लोगो

Metaverse Filipino Worker मूल्य (MFW)

गैर-सूचीबद्ध

1 MFW से USD लाइव प्राइस:

--
----
+0.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Metaverse Filipino Worker (MFW) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:59:43 (UTC+8)

Metaverse Filipino Worker (MFW) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00002964
$ 0.00002964$ 0.00002964
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002996
$ 0.00002996$ 0.00002996
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00002964
$ 0.00002964$ 0.00002964

$ 0.00002996
$ 0.00002996$ 0.00002996

$ 0.00105152
$ 0.00105152$ 0.00105152

$ 0.00002964
$ 0.00002964$ 0.00002964

-0.36%

+0.15%

-6.51%

-6.51%

Metaverse Filipino Worker (MFW) रियल-टाइम प्राइस $0.00002985 है. पिछले 24 घंटों में, MFW ने $ 0.00002964 के कम और $ 0.00002996 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MFW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00105152 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002964 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MFW में -0.36%, 24 घंटों में +0.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Metaverse Filipino Worker (MFW) मार्केट की जानकारी

$ 29.85K
$ 29.85K$ 29.85K

--
----

$ 29.85K
$ 29.85K$ 29.85K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Metaverse Filipino Worker का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MFW की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.85K है.

Metaverse Filipino Worker (MFW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Metaverse Filipino Worker का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Metaverse Filipino Worker का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000108121 था.
पिछले 60 दिनों में, Metaverse Filipino Worker का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000098448 था.
पिछले 90 दिनों में, Metaverse Filipino Worker का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000339741252380691 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.15%
30 दिन$ -0.0000108121-36.22%
60 दिन$ -0.0000098448-32.98%
90 दिन$ -0.0000339741252380691-53.23%

Metaverse Filipino Worker (MFW) क्या है

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

Metaverse Filipino Worker (MFW) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Metaverse Filipino Worker प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Metaverse Filipino Worker (MFW) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Metaverse Filipino Worker (MFW) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Metaverse Filipino Worker के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Metaverse Filipino Worker प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MFW लोकल करेंसी में

Metaverse Filipino Worker (MFW) टोकन का अर्थशास्त्र

Metaverse Filipino Worker (MFW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. MFW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Metaverse Filipino Worker (MFW) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Metaverse Filipino Worker (MFW) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव MFW प्राइस 0.00002985 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
MFW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
MFW से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002985 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Metaverse Filipino Worker का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
MFW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
MFW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
MFW की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
MFW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
MFW ने 0.00105152 USD की ATH प्राइस हासिल की.
MFW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
MFW ने 0.00002964 USD की ATL प्राइस देखी.
MFW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
MFW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या MFW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष MFW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए MFW का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:59:43 (UTC+8)

