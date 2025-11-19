एक्सचेंजDEX+
Metavault Trade का आज का लाइव मूल्य 0.03781806 USD है.MVX का मार्केट कैप 95,022 USD है. भारत में MVX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Metavault Trade मूल्य (MVX)

1 MVX से USD लाइव प्राइस:

$0.03781806
$0.03781806
+1.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Metavault Trade (MVX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:19:44 (UTC+8)

Metavault Trade का आज का मूल्य

आज Metavault Trade (MVX) का लाइव मूल्य $ 0.03781806 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.04% का बदलाव आया है. मौजूदा MVX से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.03781806 प्रति MVX है.

$ 95,022 के मार्केट कैप के अनुसार Metavault Trade करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 2.51M MVX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MVX की ट्रेडिंग $ 0.03702921 (निम्न) और $ 0.03957348 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 4.62 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00148601 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MVX में पिछले एक घंटे में +0.38% और पिछले 7 दिनों में -13.23% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Metavault Trade (MVX) मार्केट की जानकारी

$ 95.02K
$ 95.02K

--
--

$ 151.27K
$ 151.27K

2.51M
2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0

Metavault Trade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MVX की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.51M है, कुल आपूर्ति 4000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 151.27K है.

Metavault Trade की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03702921
$ 0.03702921
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03957348
$ 0.03957348
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03702921
$ 0.03702921

$ 0.03957348
$ 0.03957348

$ 4.62
$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601

+0.38%

+1.04%

-13.23%

-13.23%

Metavault Trade (MVX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Metavault Trade का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003899 था.
पिछले 30 दिनों में, Metavault Trade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0074866560 था.
पिछले 60 दिनों में, Metavault Trade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0145045572 था.
पिछले 90 दिनों में, Metavault Trade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01983430945683145 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0003899+1.04%
30 दिन$ -0.0074866560-19.79%
60 दिन$ -0.0145045572-38.35%
90 दिन$ -0.01983430945683145-34.40%

Metavault Trade के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Metavault Trade (MVX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में MVX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Metavault Trade (MVX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Metavault Trade के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Metavault Trade (MVX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Metavault Trade

2030 में 1 Metavault Trade का मूल्य कितना होगा?
अगर Metavault Trade 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Metavault Trade के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:19:44 (UTC+8)

Metavault Trade के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.