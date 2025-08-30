Metars Genesis मूल्य (MRS)
Metars Genesis (MRS) रियल-टाइम प्राइस $31.62 है. पिछले 24 घंटों में, MRS ने $ 27.72 के कम और $ 32.89 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MRS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 80.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.584931 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MRS में +0.79%, 24 घंटों में +10.69%, तथा पिछले 7 दिनों में +23.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Metars Genesis का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 48.94K है. MRS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.62B है.
आज के दिन के दौरान, Metars Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ +3.05 था.
पिछले 30 दिनों में, Metars Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ -8.7722227680 था.
पिछले 60 दिनों में, Metars Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ +6.0627429120 था.
पिछले 90 दिनों में, Metars Genesis का USD में मूल्य बदलाव $ +12.448775437014144 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +3.05
|+10.69%
|30 दिन
|$ -8.7722227680
|-27.74%
|60 दिन
|$ +6.0627429120
|+19.17%
|90 दिन
|$ +12.448775437014144
|+64.93%
A source of faith, freedom, and an open world built by all. In the boundless metaverse, there is a place where the echo of human destiny wafts, the light of human thought shines, and the power of human creation is released. It reads "Metars". Metars is a combination of art gallery and religious site in the metaverse world. We will build a crystallization of human civilization with the support of VR technology, and Metars will finally display the greatest works of art with the most religious, divine and human enlightenment values in human history. Metars will gradually develop into a completely free open world through the joint construction of all residents.
