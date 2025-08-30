MetaQ मूल्य (METAQ)
MetaQ (METAQ) रियल-टाइम प्राइस $0.03160206 है. पिछले 24 घंटों में, METAQ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. METAQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.07 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00582109 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में METAQ में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -9.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MetaQ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 603.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. METAQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.08M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.60M है.
आज के दिन के दौरान, MetaQ का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MetaQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0074933319 था.
पिछले 60 दिनों में, MetaQ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000259200 था.
पिछले 90 दिनों में, MetaQ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000441114202252522 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0074933319
|-23.71%
|60 दिन
|$ +0.0000259200
|+0.08%
|90 दिन
|$ +0.000441114202252522
|+1.42%
Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.
