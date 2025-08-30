Metafluence मूल्य (METO)
Metafluence (METO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, METO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. METO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04077849 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में METO में +0.21%, 24 घंटों में +1.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Metafluence का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 142.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. METO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.80B है, कुल आपूर्ति 4800000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 379.85K है.
आज के दिन के दौरान, Metafluence का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Metafluence का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Metafluence का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Metafluence का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+1.97%
|30 दिन
|$ 0
|-27.16%
|60 दिन
|$ 0
|+31.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.