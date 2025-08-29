Metacade मूल्य (MCADE)
Metacade (MCADE) रियल-टाइम प्राइस $0.01263348 है. पिछले 24 घंटों में, MCADE ने $ 0.01262696 के कम और $ 0.01444472 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MCADE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04720046 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00456835 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MCADE में -1.81%, 24 घंटों में -12.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Metacade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.64M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MCADE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.71B है, कुल आपूर्ति 2000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.28M है.
आज के दिन के दौरान, Metacade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017888198830609 था.
पिछले 30 दिनों में, Metacade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0042390846 था.
पिछले 60 दिनों में, Metacade का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0057303923 था.
पिछले 90 दिनों में, Metacade का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004148134924998897 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0017888198830609
|-12.40%
|30 दिन
|$ -0.0042390846
|-33.55%
|60 दिन
|$ +0.0057303923
|+45.36%
|90 दिन
|$ -0.004148134924998897
|-24.71%
The Metacade is the ultimate Web3 community hub where gamers and blockchain fanatics can communicate and collaborate. Our vision is to create a fun and dynamic virtual hangout for like-minded people to enjoy all things GameFi and experience everything that Web3 culture has to offer... In the Metacade platform, you will be able to meet fellow gamers, developers and entrepreneurs who want to share their interests, ideas, skills, and talents with one common goal. You will be able to see what games are trending, view leaderboards, publish reviews, gain access to the most advanced GameFi alpha and interact with other members in real-time - all whilst being rewarded with the native $MCADE token for your own input into the community We want to put games back into the hands of gamers, and that is why $MCADE token holders will be able to vote on which developer-submitted games will receive funding via our Metagrants scheme. Web3 technology is revolutionising how the world functions and Metacade will revolutionise how a traditional community gaming hub is operated and owned.
