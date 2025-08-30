MetaBeat मूल्य ($BEAT)
-2.91%
-8.83%
-33.31%
-33.31%
MetaBeat ($BEAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $BEAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $BEAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.120976 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $BEAT में -2.91%, 24 घंटों में -8.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
MetaBeat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 135.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $BEAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 520.02M है, कुल आपूर्ति 1500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 390.00K है.
आज के दिन के दौरान, MetaBeat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, MetaBeat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, MetaBeat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, MetaBeat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.83%
|30 दिन
|$ 0
|-43.89%
|60 दिन
|$ 0
|-42.55%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is MetaBeat: METABEAT is an incentivization community platform, created in South Korea, based on NFT music blockchain technology. On METABEAT, Creators/Artists and Fans grow as partners through engagements and rewards. MetaBeat has created a leading copyright bounded NFT platform that empowers the relationship between creators/artists and Fans. By creating their own social economy, Fans can now convert their Fan activities into something bigger than a hobby. MetaBeat platform services: MetaBeat consists of 4 essential services; Drops, Mingle, Shout Out, and Marketplace. Drops: Fans receive their share of the royalties generated from their IP ownerships. Through DROPS, fans have direct access to own a piece of music IP, amongst many other creative projects, from their favorite creators/artists through NFT auctions. Mingle: With MINGLE, fans can stake their $BEAT tokens without a direct purchase of NFT to support their artists and receive rewards. They increase their $BEAT tokens by participating in Mingles of their favorite artists and build their MINGLE portfolio. Whether it’s a big or small show of support, they can control how much they’d like to stake and when. Shout Out: With SHOUT OUT, fans will be getting tokenized rewards for what they’ve already been doing this entire time, fan activities. When they register their personal social media accounts into the MetaBeat platform, MetaBeat’s Shout_Out Bot will calculate their rewards based on engagement. Fans can also continue receiving $BEAT Tokens by participating in all the missions and challenges that will be launched within the platform. Marketplace: On MetaBeat’s MARKETPLACE, fans will be able to trade their already acquired MetaBeat NFTs with other users, giving them more opportunities to be a part of their favorite creator/artist’s NFTs. Also in the Marketplace, Fanart can become validated NFTs, which can then be sold and traded within the platform, using $BEAT.
